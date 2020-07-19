На фоне конфликта с Арменией 23 тысячи азербайджанцев записались в добровольцы
На фоне обострения на границе Азербайджана более 23 тысяч граждан Азербайджана выразили желание добровольно вступить в ряды вооруженных сил.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на азербайджанскую службу по мобилизации и призыву на военную службу.
"В Азербайджане свыше 23,5 тысячи граждан выразили желание добровольно служить в армии, обратились в аппарат Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения службы, и были зарегистрированы в соответствующей форме", – сказано в сообщении.
12 июля в Минобороны Азербайджана сообщили, что около полудня "подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии".
В Баку также заявили, что "противник понес потери и отступил". При этом погибли двое азербайджанских военных и еще пятеро получили ранения.
В ночь на 14 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области на северо-востоке Армении продолжались обстрелы, начавшиеся 12 июля.