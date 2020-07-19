Две трети японцев выступают за полную отмену или еще одну отсрочку Олимпиады в Токио

Только 23,9% жителей Японии выступают за проведение запланированных на лето 2021 года Олимпийских игр в Токио, в то время как более половины населения страны недовольны реакцией премьер-министра Синдзо Абэ на распространение коронавируса.

Об этом сообщает Kyodo.

36,4% респондентов опроса считают, что Игры следует вновь отложить, а 33,7% заявили, что их следует отменить. 23,9% жителей Японии считают, что Олимпиада должна состояться летом следующего года.

59,1% японцев недовольны действиями правительства по борьбе с пандемией.

Опрос был проведен с 17 по 19 июля с помощью использования стационарных и мобильных телефонов путем случайной выборки, при этом число опрошенных респондентов не указывается.