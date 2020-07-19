Великобритания просит Японию помочь построить 5G сеть без Huawei

Правительство Британии обратилось к Японии с просьбой помочь в создании сети 5G без китайской компании Huawei.

Об этом сообщает Nikkei.

Альтернативой может послужить оборудование 5G японских компаний NEC и Fujitsu.

Великобритания стремится к тому, чтобы японские компании конкурировали с другими телекоммуникационными компаниями, такими как шведская Ericsson и финская Nokia, для продвижения разработки недорогих продуктов, подходящих для британских телекоммуникационных компаний.

Напомним, в Великобритании операторам мобильной связи запретили покупать новое оборудование Huawei 5G после 31 декабря. Также компании должны будут убрать все оборудование 5G китайской фирмы из своих сетей к 2027 году. Решение было принято вслед за санкциями, введенными Вашингтоном, который утверждает, что китайская фирма представляет угрозу национальной безопасности.