Статистика коронавируса в мире на 20 июля: новых заболевших 220 тысяч

В мире по состоянию на 19 июля зафиксировано 14 644 360 случаев инфицирования коронавирусом при 608 911 летальных исходах и 8 775 298 случаях выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Всего за сутки в мире выявили 220 073 заболевших коронавирусной инфекцией.

США продолжают лидировать в мире по размаху заболевания: выявлено 3 898 550 заболевших (рост за сутки – 65 279), скончались 143 289 (рост за сутки – 412), излечились 1,8 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 099 896 (рост за сутки – 24 650), умерли 79 533 (рост за сутки – 716), вылечены 1,37 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 1 077 781 человек до 1 118 107 при 27 503 летальных исходах и 700 тыс. выздоровевших. По суточному приросту заболевших Индия уступает только США.

По количеству проведенных тестов на COVID-19 лидирует Китай – 90,4 млн. Далее идут США – 48,3 млн и Россия – 25,0 млн.