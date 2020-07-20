"Я не проигрываю". Трамп назвал опросы фальшивкой, потому что в них лидирует Байден

Кандидат в президенты США Джо Байден опережает действующего главу страны Дональда Трампа на 15% в опросах по всей стране. Также Байден на 20% опережает Трампа, когда речь идет о том, кто лучше из двух кандидатов справится с пандемией. Об этом сообщает The Guardian.

Опрос был проведен ABC News/Washington Post. Еще в марте в этом же опросе Байден опережал Трампа всего на 2%, а в мае – на 11%.

Республиканское издание Fox News также провело свой опрос, в котором Байден оказался на первом месте по решению кризиса с коронавируса, расовым и экономическим вопросам. В целом, согласно опросу Fox News, Байден опережает Трампа на 8% по всей стране.

В интервью Fox News Sunday, проходившем в Белом доме, Трамп продолжал отрицать, что проигрывает предстоящие президентские выборы.

"Я не проигрываю, потому что это фальшивые опросы", – заявил Трамп.

Также действующий президент США отказался говорит, примет ли он результаты выборов, если победа достанется Байдену.

Еще на минувших выходных New York Times и Washington Post сообщили, что Белый дом стремится заблокировать новое финансирование тестирования и отслеживание коронавируса, Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Национальных институтов здоровья, а также усилий США по борьбе с COVID-19 за рубежом.

После этого, Трамп заявил Fox News, что взял на себя "ответственность за все" в отношении пандемии.

Согласно другому опросу ABC/Post, Байден также догнал Трампа в вопросе управления экономикой и опередил его на 9% в борьбе с преступностью и вопросах безопасности. По мнению аналитиков The Guardian, это тревожный сигнал для Трампа, который стремится сделать закон и порядок основным пунктов своей кампании. Таким образом, он пытается изобразить Байдена марионеткой протестующих, требующих радикальной реформы полиции.