Грета Тунберг получила миллион евро за борьбу с изменением климата

17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг удостоена премии в размере 1,1 миллион евро от частного португальского фонда Гюльбенкяна. Такую награду она получила за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом, сообщает dpa.

Как пишет издание, юную экоактивистку выбрали среди 136 кандидатов из 43 стран мира.

По словам главы жюри Хорхе Сампайо, большинство членов жюри проголосовали именно за Тунберг за то, что ей удалось "мобилизовать молодое поколение на борьбу с изменением климата".

Тунберг выразила благодарность за полученную премию в Twitter.

"Это много значит для меня, и я надеюсь, что это поможет мне сделать больше добра в мире", – написала активистка.

Она также заявила, что она не могла даже представить, что получил такой большой денежный приз за свою деятельность.

По ее словам, деньги будут пожертвованы организациям и проектам по борьбе с изменением климата и экологической деградацией.

Напомним, в 2019 году, Грета Тунберг была названа "Человеком года" по версии журнала Time.