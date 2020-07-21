Пятеро детей сгорели заживо. Во Франции многодетная семья попала в ДТП

Во Франции вечером в понедельник, 20 июля, произошла масштабная авария с участием семьи из 9 человек. Они ехали в автомобиле Renault Scenic, который слетев с дороги, перевернулся и загорелся, в результате чего пятеро детей сгорели заживо. Об этом сообщает France Bleu.

В частности, выжить удалось троим взрослым и 7-летнему ребенку, которые чудом выбрались из горящей машины наружу. Еще пятеро детей в возрасте от 3 до 13 лет сгорели заживо.

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На место ДТП тут же выехали спецслужбы. В районе ЧП работали 50 пожарных и три вертолета, которые оперативно доставили раненых в больницу. На данный момент пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Местная полиция начала расследование. Предварительно, причиной аварии могли стать проблемы с тормозами.

Напомним, 17 июля в России рейсовый автобус, который ехал из оккупированного Донецка в Санкт-Петербург, столкнулся с "Газелью". В результате ДТП пострадали 5 человек.