Жительница Вьетнама не стригла и не мыла волосы на протяжении 64 лет

83-летняя жительница Вьетнама Нгуйен Тхи Динх на протяжении 64 лет не стригла и не мыла волосы, после того как в 19-летнем возрасте испытала сильные головные боли, делая стрижку. Об этом сообщает Malayalam Asiavillenews.

Болевые симптомы были настолько сильными, что родители Динх водили ее к врачам. Назначенное лечение не помогло, и женщина решила больше не стричься.

"С того времени я больше не подстригала свои волосы, и когда они достаточно отросли, мои боли уменьшились. Удивительно, что когда я решила их помыть, боли вернулись. Тогда я перестала мыть голову и даже мочить свои волосы", – сказала Динх.

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За прошедшие 64 года волосы достигли шестиметровой длины, превратившись в гигантский жгут. По мере их роста, женщине было все труднее за ними ухаживать, поэтому она завязала их в толстый дред, который теперь напоминает толстого питона.

В 1990 году Нгуен Тхи Динь переехала в буддийский храм Хюэ Фуок, где с тех пор живет. Она стала вегетарианкой и постепенно перешла на один прием пищи в день. Она начала читать буддийские мантры и вести очень скромный образ жизни. Все это, как сообщается, помогло ей сохранить здоровье, как физическое, так и психическое, даже в возрасте 83 лет.

Напомним, 15-летняя киевлянка Елена Корзенюк установила рекорд Украины по длине волос. Молодая девушка является обладательницей волос, длина которых составляет 235 сантиметров. Ее волосы на 65,5 см длиннее предыдущего рекорда. Елена получила сертификат, подтверждающие ее рекорд , и официальный статус рекордсменки.