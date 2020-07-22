Украинцы оказались в лидерах по числу нелегалов в ЕС

Украина заняла второе место среди государств, чьи граждане чаще всего нелегально находятся на территории стран-членов Европейского Союза. Об этом сообщается в отчете Евростата.

Всего за 2019 год на территории ЕС было обнаружено 627,9 тысячи человек, находившихся там без легального статуса. При этом больше всего нелегалов было из Марокко (41,5 тыс.). На втором месте находятся украинцы (41,3 тыс.), а на третьем – сирийцы (40,2 тыс.).

Согласно статистике Евросоюза, в 2019 году было предписано покинуть территорию ЕС 491,2 тысячи граждан из стран, не входящих в ЕС. Среди них – 37,1 тыс. украинцев, 34,8 тыс. марокканцев и 30,9 тыс. албанцев.

На протяжении 2019 года с территории ЕС было выдворено 142,3 тыс. человек, среди которых 27,2 тыс. украинцев, 15,4 тыс. албанцев, 10,2 тыс. марокканцев и 8,6 тыс. грузин.

За этот же период, во въезде в ЕС было отказано 717,6 тыс. человек. Среди них – 489,9 тыс. марокканцев, 66,5 тыс. украинцев и 22,8 тыс. албанцев.

При этом в организации заявляют, что ЕС не намерен пересматривать безвизовый режим с Украиной ни из-за пандемии, ни по каким-либо другим причинам.