Все с начала. Испания снова вводит ограничения из-за новой волны коронавируса

В Испании Каталония частично возвращает карантинные ограничения на фоне второй волны коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Всего через месяц после того, как страна объявила о прекращении чрезвычайного положения, в таких городах, как Барселона, Сарагоса и столица Мадрид, произошел новый всплеск коронавируса. Но фоне новой вспышки правительство предупредило граждан, что вторая волна коронавируса может быть неизбежной.

Правительство Каталонии уже заявило, что все ночные клубы и ночные бары в регионе должны быть закрыты в течение следующих двух недель.

Министерство здравоохранения Испании сообщило в пятницу, 24 июля, о более 900 новых случаев COVID-19. Из них 28 случаев было подтверждено в футбольной команде второго дивизиона "Фуэнлабрада".

В регионе особое беспокойство вызывает инфицирование молодых людей, которые собираются большими компаниями по ночам в городах.

Эпидемиолог доктор Даниэль Лопес-Акуна говорит, что средний возраст заболевших может измениться, "потому что передача вируса идет от молодых к остальным членами семьи, и конечно, пожилым людям".

Из-за новой вспышки в Испании Франция уже предупредила своих граждан не ездить в Каталонию, в то время как Норвегия заявила, что будет помещать в карантин людей, прибывающих из Испании.

Бельгия запретила поездки в города Уэску и Лериду, а также рекомендовала не посещать ряд других областей в Испании.