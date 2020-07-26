В Берлине автомобиль врезался в толпу людей: семеро пострадавших

Утром 26 июля в Берлине автомобиль Mercedes въехал в группу людей на тротуаре. Пострадали семь человек, трое из которых получили значительные телесные повреждения. Об этом сообщило издание Bild.

Как сообщил пресс-секретарь берлинской полиции, в настоящее время они рассматривают инцидент как несчастный случай, произошедший по причине большой скорости. Водитель не справился с управлением при движении по кривой траектории.

Водителю 24 года и он живет в Германии. Автомобиль зарегистрирован в Эстонии.

Место аварии было сразу оцеплено полицией, работали спасательные службы.

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