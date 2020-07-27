Статистика коронавируса в мире на 27 июля: за сутки выявили более 221 тыс. заболевших

В мире по состоянию на утро 27 июля зафиксировано 15 418 867 случаев инфицирования коронавирусом при 652 256 летальных исходах и 10 047 304 случаях выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Всего за сутки в мире выявили более 221 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией. Коронавирус обнаружен в 213 странах и территориях.

В США выявлено 4 млн 371 тыс. 839 заболевших (рост за сутки – 56 тыс. 130), скончались 149 тыс. 849 человек (рост за сутки – 451), излечились более 2 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 419 тыс. 901 человек, (рост за сутки – 23 тыс. 467), умерли 87 тыс. 052 (рост за сутки - 556), вылечены более 1,63 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. Там 1 млн 436 тыс. 019 заболевших. За минувшие сутки число больных увеличилось на 716 человек. Всего в стране 32 тыс. 812 летальных исходов и 918 тыс. 735 случаев выздоровления.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что при реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года. Об этом сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.