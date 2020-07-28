Компания KODAK будет выпускать медицинские препараты

Американская компания Eastman Kodak Co. выиграла государственный кредит на сумму 765 миллионов долларов для наращивания производства лекарственных препаратов.

"Бывший лидер в продажах фотопродукции готовится производить ингредиенты для непатентованных лекарств, включая противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который президент Трамп рекламировал при лечении коронавируса", - сообщает The Wall Street Journal.

Это первый займ в рамках закона об оборонном производстве (Defense Production Act), цель которого - ускорить внутреннее производство лекарств и ослабить зависимость США от иностранных источников.

На этот закон администрация Дональда Трампа опиралась, когда призывая наращивать производство аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях эпидемии коронавируса в стране, сообщается в материале WSJ.

Кредит Kodak будет предоставлен сроком на 25 лет Корпорацией по финансированию международного развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC). По словам главы DFC Адама Болера, выделение кредита Kodak позволит США снизить зависимость от других стран, особенно Китая, в производстве лекарственных средств.

В мае этого года Дональд Трамп подписал указ, позволяющий DFC выделять финансовую поддержку на производство стратегических ресурсов в условиях пандемии.

Глава Kodak Джим Континенца сказал, что компания намерена производить активные фармацевтические ингредиенты для выпуска воспроизведенных лекарственных препаратов. Он ожидает, что со временем на фармацевтическое направление будет приходиться 30-40% бизнеса Kodak. Континенца рассчитывает, что это позволит создать более 300 рабочих мест в США. Сообщается также, что в связи появлением этой информации, стоимость акций Kodak во вторник взлетела почти в 3,5 раза.