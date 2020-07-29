США выведут из Германии 12 тыс. военнослужащих, – Пентагон

Министр обороны США Марк Эспер, выступая в среду, 29 июля, на брифинге в Пентагоне, заявил, что американское европейское военное командование приняло решение вывести из Германии 12 тысяч военнослужащих. Об этом передает CNN.

По его словам, процесс вывода войск начнется в ближайшие недели, и будет стоить США нескольких миллионов долларов.

"Нынешний план EUCOM предполагает вывод почти 11,9 тысяч военнослужащих из Германии – сокращение с 36 тысяч до 24 тысяч военнослужащих, таким образом, чтобы укрепить НАТО, усилить сдерживание в отношении России и соответствовать другим изложенным мною принципам", – сказал Марк Эспер.

Согласно плану, 6,4 тысяч военных и члены их семей вернутся на родину, а 5,4 тысяч останутся в Европе и будут перебазированы в другие страны.

"Около 5,4 тысяч военнослужащих по-прежнему останутся в Европе", – сказал глава Пентагона.

Ожидается, что в основном выведенные из Германии американские военные разместятся в Италии и Бельгии. Также в Пентагоне заявили, что часть из них, возможно, направят в Польшу и в страны Балтии, если будет достигнуто соответствующее соглашение.

На данный момент численность американского военного контингента в ФРГ составляет более 35 тысяч военных.

"Эти изменения помогут нам выполнить основные задачи – оптимизировать возможности США и НАТО по сдерживанию России, укрепить НАТО, получить больше стратегической гибкости", – сказал Эспер.

Он уточнил, что некоторые американские военнослужащие, которые вернутся в США, позднее могут быть направлены обратно в Европу, но уже на ротационной основе.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что сократит военный контингент в Германии до 25 тыс. и часть из них направит в Польшу.