Статистика коронавируса в мире на 30 июля: пандемия не отступает, за сутки более 290 тыс. новых случаев

В мире по состоянию на утро 30 июля зафиксировано 17 187 414 случаев инфицирования коронавирусом при 670 202 летальных исходах и 10 697 976 случаях выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Всего за сутки в мире выявили более 290 135 заболевших коронавирусом. Болезнь распространяется в 213 странах и территориях.

В США выявлено 4 млн 568 тыс. 37 заболевших (рост за сутки – 66 тыс. 921), скончались 153 тыс. 840 человек (рост за сутки – 1 485), излечились более 2 млн. 345 тыс. человек.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 555 тыс. 518 человек, (рост за сутки – 70 тыс. 869), умерли 90 тыс. 188 (рост за сутки – 1 554), излечилось более 1,787 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. Там 1 млн 584 тыс. 384 заболевших. За минувшие сутки число больных увеличилось на 52 тыс. 249 человек. Всего в стране 35 тыс. летальных исходов (рост за сутки - 779) и более 1 млн случаев выздоровления.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что при реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года. Об этом сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.