Бразилия разрешила иностранцам прилетать в страну, несмотря на высокий уровень COVID-19

Бразилия занимает сейчас второе место в мире по числу случаев заражения коронавирусом и первое – по суточному приросту этого показателя. Несмотря на это, она разрешила иностранцам въезжать на свою территорию воздушным транспортом. Соответствующий указ подписали четыре министра, в том числе глава Минздрава, сообщил "Интерфакс".

Попасть в Бразилию с помощью наземного и водного транспорта пока нельзя. Запрет на такие перевозки будет действовать еще не менее 30 дней.

По данным министерства здравоохранения, за последние сутки в Бразилии зарегистрировано 69 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 и 1 595 летальных исходов. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 2,55 млн случаев заражения, 90 тыс. человек умерли.

Напомним, в мире по состоянию на утро 30 июля зафиксировано 17 187 414 случаев инфицирования коронавирусом при 670 202 летальных исходах и 10 697 976 случаях выздоровления. Всего за сутки в мире выявили 290 135 заболевших коронавирусом.