Смерть украинского рэпера в Петербурге: уничтожить тело жене помогала ее мать

Следователи пока изучают улики в деле, связанным со смертью и расчленением рэпера Энди Картрайта, но уже наткнулись на несколько зацепок и странностей. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Как говорят криминалисты, все конечности были отпилены практически идеально – можно сказать, работал профессионал. Внутренние органы трупа Кохал зачем-то постирала в стиральной машинке, а части тела вываляла в соли. Кроме того, на одном из предплечий следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата.

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Кохал после случившегося убрала всю квартиру. И если бы не пять черных мешков, ее муж реально мог бы оказаться пропавшим без вести. С запахами, которые наполнили квартиру, Кохал боролась с помощью благовоний. Шприц, из-за которого у ее мужа якобы случилась передозировка, она "случайно выкинула".

Друзья рэпера говорят, что у него были проблемы с алкоголем, но наркотики он не употреблял. Поэтому следователи верят Кохал все меньше.

Сейчас она задержана, а ее мать, которая помогала "разобраться с зятем" отправили под подписку о невыезде.

Погибший рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) - слева.