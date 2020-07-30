Германия озвучила количество легальных украинских проституток

По состоянию на конец 2019 года в Германии было 276 официально зарегистрированных проституток с украинским гражданством, 278 россиянок и 61 гражданка Беларуси.

Об этом сообщается в отчете Федерального статистического ведомства Германии.

Всего в Германии по состоянию на конец прошлого года было зарегистрировано 40 400 проституток. 35% их этого числа, или 14 300 женщин составляют гражданки Румынии. Еще 7 700 проституток (19%) – обладательницы немецких паспортов. За ними по численности идут болгарки – 4 300 (11%) и гражданки Венгрии – 3 100 (8%).

Возраст 78% проституток составлял от 21 до 44 лет. 17% – 45 лет и более, 5% – от 18 до 20 лет.

Эта статистика не учитывает тех, кто осуществляет свою деятельность неофициально.

С 1 июля 2017 года в Германии вступил в силу закон о защите прав лиц, занимающихся проституцией и в том же году впервые собрали такую статистику. В конце 2018 года по всей стране было зарегистрировано 32 800 проституток. Как сообщает DW, в Германии могут работать до 400 тысяч работниц и работников сферы секс-услуг.

Как мы уже сообщали, из-за коронавируса в Германии около 3-4% приезжих проституток, снимающих жилье, остались бездомными, буквально оказались на улице.