Статистика коронавируса в мире на 31 июля: за последние сутки коронавирусом заболели 287 тыс. человек

В мире по состоянию на утро 30 июля зафиксировано 17 476 105 случаев инфицирования коронавирусом, при 676 759 летальных исходах и 10 939 473 случаях выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Всего за сутки в мире выявили 287 146 заболевших коронавирусом. Болезнь распространяется в 213 странах и территориях.

В США выявлено 4 млн 434 тыс. 985 заболевших (рост за сутки – 68 тыс. 569), скончались 155 тыс. 285 человек (рост за сутки – 1 465), излечились от болезни более 2 млн. 284 тыс. человек.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 613 тыс. 789 человек, (рост за сутки – 58 тыс. 271), умерли 91 тыс. 377 (рост за сутки – 1 189), излечилось более 1,824 млн. человек.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. Там 1 млн 639 тыс. 315 заболевших. За минувшие сутки число больных увеличилось на 54 тыс. 966 человек. Всего в стране 35 тыс. 786 летальных исходов (рост за сутки - 783) и более 1 млн случаев выздоровления.

В России всего заболело коронавирусом 834 тыс. 499 человек. За последние сутки там выявили 5 тыс. 509 заболевших. Всего умерло – 13 тыс. 802 (за последние сутки – 129), всего выздоровело – 629 тыс. 625 человеек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что при реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года. Об этом сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.