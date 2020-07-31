Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

По данным источников в следствии, экспертиза показала, что перед смертью рэпер Энди Картрайт не принимал наркотики.

Что известно о причине смерти

Как сообщает Telegram-канал "Mash", причиной смерти мог быть сердечный приступ. В свою очередь, Telegram-канал "Baza" также сообщает, что на теле умершего следов инъекций не обнаружено. Также жена рэпера Марина Кохал подтвердила адвокату, что у мужа были проблемы с сердцем, а с начала пандемии он впал в депрессию. Она считает, что муж начал употреблять наркотики, но какие - ей неизвестно.

Из свидетеля – в подозреваемую

Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в убийстве. Из статуса свидетеля она перешла в статус подозреваемой. Сообщается, что пока Марина Кохал задержана на двое суток.

Знала – но молчала

Как сообщается, мать жены Юшко знала, что ее дочь расчленила тело своего мужа. По словам адвоката, женщина все время просила дочь сообщить о том, что произошло в полицию. Сама она не стала обращаться в правоохранительные органы, поскольку боялась за дочь. Тем не менее, она помогала Марине избавиться от трупного запаха, засыпав тело солью. Теща покойного сейчас отпущена под подписку о невыезде. Она находится с 2-летним внуком у дальних родственников.

Новые детали

Адвокат супруги рэпера опровергла информацию о том, что Кохал постирала органы мужа.

"В стиральной машинке никаких следов биоматериалов следователи не нашли. Если она и стирала в ней, то только вещи погибшего", — сказала она.

Напомним, утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Его супругу Марину Кохал задержали. Она связалась с адвокатом и рассказала, что муж скончался от передозировки наркотиков за четыре дня до этого, она расчленила его тело и разложила по пакетам, которые спрятала в холодильник. Все это время в квартире с ней находился их общий ребенок двух с половиной лет.

По словам Марины, она посчитала гибель мужа-рэпера от наркотиков "бесславной смертью", поэтому решила, что лучше ему просто исчезнуть. В течение четырех дней она пилила его тело, а потом расфасовала по пакетам. Следователи изъяли из квартиры на Невском проспекте нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Ранее также стало известно, что на одном из предплечий расчлененного рэпера следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата.