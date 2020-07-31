В Китае оптовые рынки регулярно будут проверять на коронавирус

Китай обратился к местным властям с просьбой проводить регулярные тесты на коронавирус на оптовых рынках.

Об этом сообщает The Telegraph.

Национальная комиссия здравоохранения Китая призвала местные власти усилить мониторинг коронавируса на основных оптовых рынках, которые могут охватывать обширные районы, особенно те, в которых продаются замороженное и охлажденное мясо и морепродукты, или в сырых и закрытых помещениях.

Местные рабочие группы, отвечающие за контроль и профилактику коронавируса, должны собирать образцы на крупных оптовых рынках один раз в неделю. Мелкие оптовые рынки могут проводить тестирование один раз в месяц.

Пробы будут браться с ножей, рабочей одежды, морозильных камер, мяса и морепродуктов, канализации, туалетов и мусоровозов.

Китай уже начал тестирование Covid-19 на импортном мясе и морепродуктах, а также на отечественных переработчиках мяса. Он также запретил поставки из мясоперерабатывающих заводов за рубежом.

Напомним, в мире по состоянию на утро 31 июля зафиксировано 17 476 105 случаев инфицирования коронавирусом, при 676 759 летальных исходах и 10 939 473 случаях выздоровления.