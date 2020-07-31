Смерть Энди Картрайта: вдова рэпера раскрыла детали расчленения мужа

Вдова рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в качестве подозреваемой по делу о его убийстве дала подробные показания расчленения тела мужа. Об этом сообщает "Фонтанка".

Подозреваемая рассказала, что перед расчленением срезала кожу с кончиков пальцев артиста для усложнения идентификации его личности. Биоматериалы девушка на следующий день отнесла на детскую площадку, надеясь, что их сожрут дворовые крысы.

Чтобы предотвратить появление трупного запаха от тела супруга, Кохал вместе со своей матерью перенесла его в ванную комнату и вымыла под душем.

Также из слов подозреваемой следует, что мертвым она нашла мужа около трех часов дня 24 июля. Он лежал в неестественной позе. Кохал проверила пульс и дыхание, удостоверилась в отсутствии признаков жизни. Скорую помощь она вызывать не стала, так как "находилась в стрессовом состоянии". Тем не менее решила инсценировать его бесследное исчезновение.

Напомним, утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Его супругу Марину Кохал задержали. Она связалась с адвокатом и рассказала, что муж скончался от передозировки наркотиков за четыре дня до этого, она расчленила его тело и разложила по пакетам, которые спрятала в холодильник. Все это время в квартире с ней находился их общий ребенок двух с половиной лет.

По словам Марины, она посчитала гибель мужа-рэпера от наркотиков "бесславной смертью", поэтому решила, что лучше ему просто исчезнуть. В течение четырех дней она пилила его тело, а потом расфасовала по пакетам. Следователи изъяли из квартиры на Невском проспекте нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Ранее также стало известно, что на одном из предплечий расчлененного рэпера следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата.

Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве.