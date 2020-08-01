Трамп заявил, что запретит китайскую соцсеть TikTok

Президент США Дональд Трамп во время брифинга перед журналистами во дворе Белого дома заявил, что китайская социальная сеть TikTok будет запрещена в Соединенных Штатах по соображениям национальной безопасности.

Об этом сообщает CNN.

"Что касается TikTok, мы запрещаем их в Соединенных Штатах", – сказал Трамп.

Как пишет издание, правительство США отслеживает деятельность TikTok и готовит по нему специальные рекомендации для Трампа. Там опасаются, что китайская соцсеть, которая стала популярной в США и других западных странах, собирает и обрабатывает персональные данные пользователей. Китайские законы обязывают местные компании сотрудничать с разведслужбами Китая.

Пресс-секретарь TikTok Хилари Маккуэйд заявила изданию, что данные американских пользователей хранятся в США и находятся под строгим контролем доступа к ним.

" Мы стремимся защищать конфиденциальность и безопасность наших пользователей, поскольку мы продолжаем работать, чтобы приносить радость семьям и помогать делать успешную карьеру тем, кто создает контент на нашей платформе", – сказала Маккуэйд.

В США ежемесячно соцсетью TikTok пользуются до 80 миллионов американцев.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в стране "определенно рассматривают" ввод запрета на китайские социальные сети, включая TikTok.