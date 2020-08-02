Статистика коронавируса в мире на 2 августа: число заболевших достигло 18 миллионов

В мире по состоянию на утро 2 августа было зафиксировано 18 008 487 случаев коронавируса. За минувшие сутки было зафиксировано 255 779 новых заболевания. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Из 18 млн случаев коронавируса во всем мире, 688 022 случая COVID-19 оказались летальными. Еще 11 324 120 людей в мире вылечились от коронавируса.

Пока в мире по количество заразившихся лидирует США, где за все время пандемии заболели 4 764 318 человек. На втором месте находится Бразилия с 2 708 876 больных COVID-19. Индия занимает третье место среди стран мира с 1 751 919 заболевших коронавирусом.

На четвертом месте находится Россия с 845 443 заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в РФ количество заразившихся увеличилось 5 462 человек.

Всего в мире за прошедшие сутки от коронавируса умерли 5 601 человек.

Напомним, что еще 31 июля количество заболевших коронавирусом в мире составляло 17 476 105 человек, при 676 759 летальных исходах и 10 939 473 случаях выздоровления.