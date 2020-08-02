В Индии серийный убийца признался, что скормил крокодилам более 50 человек

В Индии серийный убийца признал, что скормил крокодилам более 50 таксистов, чьи автомобили он угонял и продавал на запчасти. Об этом сообщает CNN.

В период с 2002 по 2004 годы Девендер Шарма был осужден за убийство семи таксистов и приговорен к пожизненному заключению в Джайпуре, городе в северном штате Раджастхан. После 16 лет в тюрьме, в январе 62-летнему Шарму дали короткое условно-досрочное освобождение. Но после того, как прошли отведенные 20 дней, заключенный не вернулся в тюрьму.

Почти через шесть месяцев полиции удалось отыскать Шарму в столице страны Дели, где он даже успел жениться. Он признался, что нарушил условия условно-досрочного освобождения и не планировал возвращаться в тюрьму.

По данным полиции Дели, Шарма также подробно рассказал о своем криминальном прошлом. Он получил высшее образование в области медицины и управлял клиникой в Раджастане в течение 11 лет, начиная с 1984 года.

Потеряв деньги в мошеннической афере, Шарма решился на незаконные операции по трансплантации органов и был арестован в 2004 году. В полиции рассказали, что медик признался в более чем 125 незаконных пересадках, на каждой из которых он зарабатывал от 6 680 до 9 350 долларов.

Также Шарма был причастен к другой бандитской группировке, которая орудовала в северном штате Уттар-Прадеш. Бандиты вызывали такси, а затем убивали водителей. Тела таксистов сбрасывались в канал, в котором жили крокодилы. Останки жертв банды так и не были найдены.

После того, как водители такси отправлялись на корм крокодилам, Шарма продавал автомобили и зарабатывал около 270 долларов за каждое такси.

В конце концов Шарма признался, что в общей сложности он и его сообщники убили более 50 таксистов. В полиции же отметили, что заключенный был осужден всего за несколько убийств.