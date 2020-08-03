Статистика коронавируса в мире на 3 августа: почти 700 тысяч скончались

В мире по состоянию на утро 3 августа было зафиксировано 18 236 072 случаев коронавируса. За минувшие сутки было зафиксировано 217 901 новых заболевания. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Из 18 млн случаев коронавируса во всем мире, 692 809 случая COVID-19 оказались летальными. Еще 11 445 982 людей в мире вылечились от коронавируса.

Пока в мире по количество заразившихся лидирует США, где за все время пандемии заболели 4 813 647 человек. На втором месте находится Бразилия с 2 733 677 больных COVID-19. Индия занимает третье место среди стран мира с 1 805 838 заболевших коронавирусом.

На четвертом месте находится Россия с 850 870 заболевших коронавирусом.

Всего в мире за прошедшие сутки от коронавируса умерли 4 404 человек.