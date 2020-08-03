В Берлине вышли на протест из-за карантинных ограничений

Полиция Берлина задержала 133 участников акций протеста против карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным полицейских, в ходе протестов пострадали по меньшей мере 45 полицейских. Всего привлекали 1,1 тыс. сотрудников немецкой полиции, включая спецназ.

Фото: AlperUcok Twitter

Фото: erikssondan Twitter

Правоохранители заявляют, участники протестов не соблюдали дистанцию ​​и отказывались надевать защитные маски.

Главным требованием акции была отмена всех введенных немецким правительством противоэпидемических мероприятий. Они призвали к "свободе" и "сопротивлению". Также протестующие скандировали: "Самая большая теория заговора – пандемия короны", передает DW.