В браке погибшего рэпера Картрайта были серьезные проблемы, – СМИ

Рэпер Энди Картрайт, тело которого была найдено расчлененным в собственной квартире, собирался уйти к любовнице. К такому выводы пришли следователи, изучив переписку погибшего с женой Марией Кохал, сообщил телеграм-канал Life Shot.

В сообщениях был адрес разлучницы, Энди несколько раз оставался у нее ночевать. Скоро девушку допросят.

Напомним, утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Его супругу Марину Кохал задержали. Она связалась с адвокатом и рассказала, что муж скончался от передозировки наркотиков за четыре дня до этого, она расчленила его тело и разложила по пакетам, которые спрятала в холодильник. Все это время в квартире с ней находился их общий ребенок двух с половиной лет.

По словам Марины, она посчитала гибель мужа-рэпера от наркотиков "бесславной смертью", поэтому решила, что лучше ему просто исчезнуть. В течение четырех дней она расчленяла его тело, а потом расфасовала по пакетам. Следователи изъяли из квартиры на Невском проспекте нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Ранее также стало известно, что на одном из предплечий расчлененного рэпера следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата.

Жена рэпера задержана по подозрению в его убийстве. Позже она раскрыла детали расчленения мужа.

Кохал продолжает утверждать, что он умер от передозировки. Она отрицает свою вину.