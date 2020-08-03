В Санкт-Петербурге суд арестовал вдову рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге суд арестовал до 30 сентября Марину Кохал по обвинению в убийстве мужа – рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

По данным следствия, Кохал поздно вечером 29 июля неустановленным способом убила мужа в квартире, где они совместно проживали, а затем расчленила его тело с целью сокрытия следов преступления.

Кохал предъявлено обвинение, свою вину она не признает.

Также стало известно, что Марина Кохал после убийства мужа вела блог от его лица.

Об этом рассказал представитель стороны потерпевших в зале суда, сообщает РИА Новости

"Зачем обвиняемая вела блог от имени Александра Юшко, когда он был мертв? То есть она расчленяла его тело и вела блог... Если она хотела, как утверждает, чтобы он исчез, сохранить о нем светлую память?" – сказал он.

Сама же Кохал в ходе процесса заявила об отсутствии противоречий в том, что она вела блог рэпера.

Напомним, утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Его супругу Марину Кохал задержали. Она связалась с адвокатом и рассказала, что муж скончался от передозировки наркотиков за четыре дня до этого, она расчленила его тело и разложила по пакетам, которые спрятала в холодильник. Все это время в квартире с ней находился их общий ребенок двух с половиной лет.

По словам Марины, она посчитала гибель мужа-рэпера от наркотиков "бесславной смертью", поэтому решила, что лучше ему просто исчезнуть. В течение четырех дней она пилила его тело, а потом расфасовала по пакетам. Следователи изъяли из квартиры на Невском проспекте нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Ранее также стало известно, что на одном из предплечий расчлененного рэпера следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата.

Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве. Позже вдова рэпера раскрыла детали расчленения мужа.