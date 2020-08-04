В порту Бейрута взорвался корабль, груженый пиротехникой

Перед тем, как раздался взрыв, был слышен хлопок. Затем пошел черный и белый дым, а после собственно взрыва в небо поднялся "гриб" красного цвета.

Как поясняют власти Бейрута, в порту столицы Ливана взорвался корабль, груженый пиротехникой либо склад с пиротехническими материалами.

Взрывная волна разрушила несколько домов в районе Зайтун-бей по соседству с портом. Как заявляют в Красном кресте, разлетевшиеся осколки ранили множество людей. "Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами", – приводит РИА «Новости» слова сотрудника гуманитарной организации.

В район порта постоянно прибывают машины экстренной помощи, которые вывозят раненых.

На месте ЧП работают бригады спасателей. В прилегающих к порту кварталах от взрыва вылетели стекла в окнах и витринах. Взрыв был ощутим в десятках километров от города.