Раненых из Бейрута везут в пригороды

Медучреждения Бейрута переполнены, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана.

Поскольку в столичных больницах не хватает мест, Минздрав распорядился доставлять раненых в пригороды.

Напомним, вечером во вторник, 4 августа, в Бейруте в районе морского порта произошел мощный взрыв. В окрестных кварталах обрушились несколько зданий, под обломками которых находятся люди. Сообщается как минимум о 10 погибших и сотнях раненых.

Причины взрыва неизвестны, основных версий три: взрыв корабля, груженого пиротехникой, взрыв складов со взрывчаткой, ракетный удар.