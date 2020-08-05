Статистика коронавируса в мире на 5 августа: в США почти 5 млн случаев

В мире по состоянию на утро 5 августа было зафиксировано 18 704 378 случаев коронавируса. За минувшие сутки было зафиксировано 254 888 новое заболевание. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Из 18 млн случаев коронавируса во всем мире, 704 365 случаев COVID-19 оказались летальными. Еще 11 917 802 людей в мире вылечились от коронавируса.

Пока в мире по количество заразившихся лидирует США, где за все время пандемии заболели 4 918 420 человек. На втором месте находится Бразилия с 2 808 076 больных COVID-19. Индия занимает третье место среди стран мира с 1 908 254 заболевших коронавирусом.

На четвертом месте находится Россия с 861 423 заболевших коронавирусом.

Всего в мире за прошедшие сутки от коронавируса умерли 6 298 человека.