Информации о пострадавших украинцах в Бейруте нет, – МИД

Информации о гражданах Украины, пострадавших во время взрыва в порту ливанской столицы Бейрута, пока нет.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Ужасные новости о разрушительных взрывах в Бейруте. Сообщается о многочисленных жертвах. Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления. На данный момент информации о пострадавших граждан Украины нет.", – говорит Кулеба.

Напомним, украинка и студентка ливанского университета "Каслик" Ирина Карапата, которая находилась за 5 километров от взрыва, рассказала, что происходит в городе.

Официальные лица до сих пор не сказали, что именно вызвало возгорание, вызвавшее взрыв. По данным местные СМИ, это началось с сварочных работ, которые проводились в яме на складе.

Напомним, президент США Дональд Трамп, ссылаясь на слова американский военных, заявил, что взрыв в Бейруте был нападнением.