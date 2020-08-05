Каждые 15 секунд в мире умирает один человек от коронавируса, – Reuters

В среднем каждые 24 часа от COVID-19 умирает почти 5900 человек. Это равно 247 людям в час, или одному человеку каждые 15 секунд.

Об этом сообщает Reuters.

Издание делало свои расчеты по данным за две последние недели.

Возглавляют антирейтинг по количеству погибших США, Бразилия, Индия и Мексика.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что вспышка коронавируса находится под контролем, насколько это возможно в стране.

"Они умирают, это правда. Что есть, то есть. Но это не значит, что мы делаем не все, что можем. Вспышка находится под контролем настолько, насколько это можно контролировать. Это ужасная чума", – говорил Трамп.

В мире по состоянию на утро 5 августа было зафиксировано 18 704 378 случаев коронавируса. За минувшие сутки было зафиксировано 254 888 новых заболеваний.