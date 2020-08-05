Взрыв в Бейруте: администрацию порта возьмут под домашний арест

В столице Ливана сотрудники администрации порта, отвечавших за хранение, охрану и инспекцию взрывчатых материалов с 2014 года, будут взяты под домашний арест.

Такое решение приняло правительство Ливана после мощнейшего взрыва в Бейруте вечером 4 августа.

Об этом заявил министр по делам беженцев Гаду Шрейм, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанские СМИ

"Под домашний арест будут заключены все в администрации порта Бейрута, кто занимались хранением, охраной и инспекцией взрывчатых материалов в порту Бейрута с 2014 года", – заявила Шрейм.

Чиновники будут находиться под арестом до тех пор, пока следствие не выяснит, кто именно из них ответственен за взрыв в городе. Выполнять поручение будет местная армия.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Порт столицы Ливана уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км.

Согласно результатам первоначального расследования, причиной взрыва в Бейруте стало бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов.

После взрыва в порту Бейрута город определили как зону масштабного бедствия. На данный момент известно о 135 убитых и 5000 раненых.