Огни человечности. Мэрия Тель-Авива засверкала цветами флага Ливана, не все оказались "за"

После взрывов в Бейруте больницы Израиля готовы принимать раненых, которых сейчас насчитывается 5 тысяч. А в центре Тель-Авива на здании мэрии появилась подсветка в виде флага Ливана.

"Человечность и гуманность превыше любого конфликта", – так объяснил появление флага мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.

Но не все были "за" такое проявление гуманности. "Возможно, и необходимо предоставить гуманитарную помощь мирным жителям, пострадавшим в Ливане, но размахивать вражеским флагом в центре Тель-Авива – это моральное замешательство", – написал в Twitter министр Иерусалима Рафи Перец.

Не только флаг

4 августа в день взрывов в Бейруте, Израиль объявил, что обратился с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи Ливану.

Помимо гумпомощи, четыре израильские больницы вызвались помочь в лечении раненых в Ливане.

История вопроса

Израиль участвовал в нескольких войнах с Ливаном. С 1982 по 2000 год Израиль оккупировал часть южного Ливана, чтобы вытеснить палестинские группировки, а в 2006 году воевал против Хезболлы, ливанской исламистской организации, которая признана террористической не только в Израиле, но и в США, Канаде и в Бахрейне.

Напомним, 4 августа в порту столицы Ливана Бейрута произошел мощный взрыв. Порт Бейрута уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. Взрывную волну ощутили даже на Кипре – примерно в 200 км от Бейрута.

Одной из жертв стал известный ливанский политик, генеральный секретарь право-христианской партии "Катаиб" Низар Наджарян. На данный момент погибших уже 135 человек, а пострадавших – 5000. Бейрут объявили зоной бедствия.