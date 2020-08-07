В Индии после жесткой посадки развалился на части пассажирский самолет

В пятницу, 7 августа, при посадке в аэропорту индийского города Кожикоде (штат Керала) развалился на части пассажирский самолет Air India Express. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, вероятно, в результате жесткой посадки.

Катастрофа произошла в 19:45 по местному времени (18:15 - по киевскому времени). На борту разбившегося воздушного судна находилось около 200 человек (данные уточняются).

Борт следовал рейсом Дубай — Кожикоде (город в штате Керала, Индия). По данным Flightradar, это судно Boeing 737-8NG.

По невыясненным пока причинам, самолет в какой-то момент занесло во время посадки, и он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, расколовшись надвое.

Как сообщают индийские СМИ, кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены. На взлетно-посадочной полосе и вокруг нее валяются обломки.

По предварительной информации, не менее 30 пассажиров госпитализированы, два человека погибли. По предварительным данным, один из погибших - пилот самолета.

В сети появилось видео с места катастрофы. На кадрах видно, что самолет развалился на части. Вокруг него собралась толпа, фюзеляж поливают водой, чтобы он не загорелся.