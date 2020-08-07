Беларусь запускает АЭС на границе с Литвой. В Вильнюсе возмущаются

Литва направила Беларуси ноту протеста из-за запуска атомной электростанции, которая находится неподалеку от границы. Об этом стало известно в пятницу, 7 августа.

"Действия Беларуси нарушают принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а деятельность АЭС из-за близости к столице Литвы, нерешенных проблем ядерной безопасности создает непосредственную угрозу для национальной безопасности Литвы, окружающей среды и населения", - говорится в ноте.

Литва выступила с настоятельной рекомендацией остановить работы по пуску БелАЭС до полномасштабного претворения в жизнь рекомендаций по итогам стресс-тестов, проведенных Минском совместно с Еврокомиссией в лице Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG), а также к сотрудничеству по вопросам обеспечения ядерной безопасности с Еврокомиссией и другими международными структурами.

Напомним, парламент Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности и в 2017 году законодательно запретил покупку, а также экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети.

Но, несмотря на это, в пятницу, 7 августа, на Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива. К энергосети атомную электростанцию планируют подключить в четвертом квартале этого года.