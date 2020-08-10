В Нигере неизвестный на мотоцикле убил шестерых туристов из Франции, гида и водителя

В Нигере вооруженный человек на мотоцикле застрелил шестерых туристов из Франции, их гида и водителя.

Нападение произошло в районе Куре, пишет Reuters.

Офис президента Франции Эммануэля Макрона подтвердил, что в Нигере были убиты французские граждане. Макрон уже провел телефонный разговор по этому поводу с президентом Нигера Махамаду Иссуфу.

Как отмечает Al Jazeera, нападение произошло в шести километрах на восток от города Куре, в районе, где было найдено последнее стадо так называемых западноафриканских жирафов, примерно за час езды от столицы страны.

В свою очередь, правительство Франции предостерегло от путешествий в большинство районов Нигера за пределами столицы Ниамея, так как там действуют группы боевиков, в частности, радикальная исламистская организация "Боко Харам".

Отметим, ранее армия Нигера убила 14 человек в селе Абадам, ошибочно приняв их за боевиков "Боко Харам".