Словакия выдворила трех российских дипломатов

Власти Словакии высылают трех сотрудников посольства РФ в Братиславе обратно в Россию.

Об этом сообщает агентство Reuters ссылаясь на заявление Министерства иностранных дел Словакии.

"По информации словацких разведывательных служб, их деятельность нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях", – приводит агентство фрагмент заявления представителя внешнеполитического ведомства Словакии.

Решение о высылке трех сотрудников посольства Российской Федерации в Словакии подтвердил агентству ЕADaily официальный представитель словацкой дипломатии Юрай Томага, не называя при этом их имен.

По словам Томаги, выданные им визы "были неправильно использованы в Генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге".

"В результате было совершено серьезное преступление на территории другого государства-члена НАТО и ЕС. Подчеркну, мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Россией. Однако деятельность российских дипломатов в Словакии должна соответствовать Венской конвенции о дипломатических сношениях и обычным принципам", – отметил представитель словацкой дипломатии.

До этого информацию о высылке российских дипломатов опубликовал словацкий портал "Acktuality", ссылаясь на свои источнике в словацком МИДе, а также в Минобороны страны.

Как передает ТАСС, сначала в братиславских СМИ появилась информация, что речь идет о сотрудниках российских спецслужб, а не о сотрудниках консульства.

Посольство РФ в Словакии пока не прокомментировало эту информацию.

Напомним, в мае этого года посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш ушел в отставку после того, как 9-го мая самовольно посетил парад ко Дню Победы.