Глава "Роскосмоса" сравнил своих конкурентов с любовницами олигархов

Глава госкорпорации считает, что они работают в условиях недостатка финансирования и отсутствия в Минфине энтузиастов космоса. По его словам, бюджет американского NASA примерно в 12 раз больше, "ну, про китайских коллег я вообще говорить не хочу".

«Когда у вас денег как у красивой любовницы олигарха. Она спрашивает: "Где взять деньги, папик?" – "В тумбочке!". В тумбочке всегда бесконечное количество долларовых купюр, которые она может взять, – это ситуация с нашими конкурентами, потому что у них денег куры не клюют, реально", – сказал Рогозин в программе на YouTube.

Он также считает, что американские космические корабли "лучше распиарены", и ему часто это ставят в упрек. Поэтому Рогозин предложил украсить российские космические корабли и ракеты-носители хохломой и гжелью. Кроме того, можно украшать ракеты-носители изображениями городов Золотого кольца и тем самым рекламировать внутренний туризм.

Ранее глава "Роскосмоса" говорил, что 2020 год станет переломным для российской космической отрасли. До конца года на рассмотрение правительства планируется внести госпрограмму космической деятельности на 2021–2030 годы. Говоря о необходимом объеме финансирования, Рогозин отметил, что "назвать итоговую цифру сможет только президент".

Напомним,

На пресс-конференции после запуска космического корабля Crew Dragon, Маск сказал что "батут работает". Так он прокомментировал высказывание Рогозина о том, что США буду доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута после введения санкций, запрещающих экспорт высокотехнологичной продукции в РФ. Сам Рогозин заявил, что его шутка про батут была реальной угрозой для США.