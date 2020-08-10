Сотни погромщиков грабили магазины в центре Чикаго

Сотни человек за минувшую ночь напали на магазины в торговых районах Чикаго, сообщают местные СМИ и соцсети.

Погромы начались спустя несколько часов после того, как полицейские застрелили подозреваемого, который пытался скрыться с украденным кассовым аппаратом и открыл стрельбу по полиции.

Произошедшее являлось не организованным протестом, а исключительно преступным инцидентом, уверены в полиции.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут братились к общественности и сказала, что беспорядки были инцидентом, который требует вмешательства Национальной гвардии. Губернатор штата Иллинойс Дж. Б. Притцкер сообщил, что полиция "была развернута в одночасье".

"Преступники должны быть привлечены к ответственности. – сказал губернатор. – Это были преступники… это преступная деятельность".

Задержаны не менее 100 человек.

Напомним, в немецком Штутгарте в конце июня произошли массовые беспорядки: несколько сотен человек громили магазины и нападали на полицейские патрули в центре города. Глава местной полиции Франк Лутц рассказал, что за последние 3-4 недели полиция неоднократно вступала в противостояние с группами "любителей вечеринок", которые собираются в центре города и утраивают беспорядки.