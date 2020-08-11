"Дело не в том, чтобы быть первым" – реакция США на регистрацию российской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил в эфире телеканала АВС, что Америка надеется получить одобрение вакцины от коронавируса к декабрю, и скептически отнесся к празднованию в России регистрации собственной вакцины.

"Дело не в том, чтобы быть первым, – сказал Азар. – Важно иметь вакцину, которая была бы безопасной и эффективной для людей всего мира".

Напомним, Россия одобрила вакцину от коронавируса для широкого использования после менее чем двух месяцев испытаний на людях, включая дозу, введенную одной из дочерей Владимира Путина.

Однако усеченный режим испытаний вакцины вызвал недоумение в других странах. Россия пропустила фазу №3 крупномасштабных испытаний на безопасность, которые обычно занимают месяцы. Вместо этого испытания этой фазы будут проводиться параллельно с массовым производством вакцины.

Азар заявил: "Нам нужны прозрачные данные, это должны быть данные фазы №3, которые показывают, что вакцина безопасна и эффективна". По его словам, в США сейчас испытываются шесть вакцин, две из которых – на третьей фазе. "Мы считаем, что находимся на пути к получению десятков миллионов доз к декабрю, которые будут соответствовать золотому стандарту FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, – Ред.) и сотен миллионов доз в начале 2021 года", – сказал министр.

Ведущий эксперт по общественному здравоохранению США Энтони Фаучи, который входит в рабочую группу Белого дома по коронавирусу, сказал, что он "осторожно оптимистичен" в отношении проводимых испытаний. Но сначала нужно получить их результаты, прежде чем ученые узнают, есть ли в США жизнеспособный вакцины.

Напомним, Россия назвала свою вакцину "Спутник-V", делая отсылку к первому спутнику Земли, который был запущен СССР в 1957 году. С него началась глобальная космическая гонка.