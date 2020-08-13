Крушение поезда в Шотландии: три человека погибли и шестеро получили травмы

В Шотландии сейчас идут проливные дожди, некоторые районы подтоплены. Была затоплена и железная дорога, ведущая из Абердина в Глазго. Поезд сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулись и загорелись. Об этом пишет Daily Mail.

На место прибыли около 30 машин скорой помощи и санитарный вертолет. В транспортной полиции сообщили, что трое погибли на месте, один из них – машинист поезда.

Инцидент произошел примерно в шести с половиной километрах от Стоунхейвена, в отдаленной лесистой местности. Поезд состоял из четырех вагонов и двух локомотивов - один в голове поезда, а второй в его хвосте. Насколько известно, головной локомотив и три пассажирских вагона сошли с рельсов, и сейчас находятся на откосе.

Чтобы добраться до места крушения – у полиции и спасателей ушло больше времени, чем обычно.

В транспортной полиции также сообщили, что в этом районе произошло несколько оползней из-за проливных дождей, а поезд даже задержался, потому что машинист договаривался с диспетчером об оптимальном маршруте.

Машинист обратился с просьбой об изменении маршрута следования поезда. Разрешение было дано, состав отправился задним ходом до соединения с другой веткой, не настолько залитой водой, по которой затем и продолжил путь в Глазго. После этого он предположительно врезался в оползень и сошел с рельсов.

На данный момент эта информация не подтверждена официально. Власти уже начали расследование, для того, чтобы установить все факты.

Компьютерные системы поезда должны были записать ключевые параметры - такие, как скорость движения до столкновения, - которые помогут в расследовании инцидента.

Подобные случаи в Великобритании в последние годы чрезвычайно редки. Последний раз поезд сходил с рельсов в 2007 году в графстве Камбрия.