Деталь Lego застряла в носу новозеландского мальчика на два года

Семилетний Самир Анвар из Новой Зеландии засунул себе деталь конструктора Lego в нос во время игры еще в 2018 году. И она пробыла там два года. Об этом пишет The Guardian.

Родители переполошились и отвезли сына к врачу. Тот не смог обнаружить детальку и предположил, что или она уже вышла самостоятельно, или вовсе не попадала в нос мальчика и ему показалось. Но все же попросил родителей следить за сыном, и если он будет испытывать недомогание – то сразу вести его в больницу.

Самир Анвар

Но Анвар не выказывал никакого беспокойства и не жаловался на неудобство. Так прошло два года.

Но когда он понюхал глазурь на кексах, то начал чихать и пожаловался на боль. Мать помогла ему прочистить нос и деталь оказалась на салфетке.

Деталь, застрявшая в носу Анвара на два года

Она несколько видеоизменилась после двух лет в носу Анвара. Но в ней еще можно узнать руку от игрушечного человечка Lego.

Мальчик, который все еще любит играть с конструктором, был очень рад. "Мама, я нашел Lego! Вы говорили, что его там не было, но вот он!", - сказал он родителям.

Теперь те шутят, что надо передать находку в музей. Ранее Самир уже засовывал в нос бусинку, но тогда отец ее извлек, не обращаясь в больницу.

По данным портала kidsspot.com.au, чаще всего дети засовывают в нос пресловутые детальки, бусы, попкорн, чернику, горох и виноград. Также врачи извлекали из детских носов брокколи и мелки.