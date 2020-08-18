Военные подняли мятеж в западноафриканской стране Мали

В западноафриканской стране Мали военные подняли мятеж против действующего президента Ибрагима Бубакара Кейта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Начался мятеж, военные взялись за оружие", – приводит издание слова своего армейского собеседника.

Согласно поступающей информации, взбунтовались армейские части, которые находятся в пригороде столицы Бамако. Была обстреляна армейская база. Выстрелы также были слышны возле офиса премьер-министра. В сторону столицы движется военная техника.

Информацию о военном мятеже подтвердило посольство Норвегии в Мали.

"Посольство уведомлено о мятеже в Вооруженных силах, войска идут в Бамако. Гражданам Норвегии, (находящимся на территории Мали) следует проявлять осторожность и по возможности находиться в домах по прояснения ситуации", – говорится в заявлении норвежского посольства.

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Как передает Интерфакс-Украина, из Мали поступают сообщения, что военные удерживают в заложниках министра экономики и финансов Абдулайе Даффе, председателя парламента страны Муссу Тимбине и нескольких военачальников.

Министерство обороны Мали отказывается говорить о причинах мятежа.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Военное начальство вступило в контакт с войсками, мы сделаем официальное заявление в течение дня", – заявил источник в малийском Минобороны.

Протесты в Мали проходят с июня 2020 года, участники которых требуют отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта из-за его неспособности восстановить безопасность в стране и побороть коррупцию. По данным ООН и правозащитников, которые за время этих протестов погибли не меньше 14 человек.

Напомним, в июле 2019 года Украина впервые направила миротворцев в составе 5 человек для выполнения заданий Многопрофильной интегрированной Миссии ООН по стабилизации в Мали.