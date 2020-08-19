Во Франции разыскивают банду, убивающую и калечащую лошадей

Жестокую банду, которая калечит и убивает лошадей, разыскивают во Франции. С начала года зафиксировано уже 15 подобных случаев, но не исключено, что их было гораздо больше. Об этом пишет Daily Mail.

Полиция уже выяснила, что у животных отрезают уши, удаляют части тела, кости и глаза, нередко, когда они еще живы. Последний раз подобное нападение было зафиксировано в сельской местности у Лиона. Животное оглушили, искалечили и позже оно скончалось.

У правоохранителей пока нет версий, что движет неизвестными. Они предполагают, что это может быть неким "онлайн-заданием", ритуалом, или же извращенным фетишем. Подозреваемых тоже пока нет. Расследование усложняется тем, что нападения происходят в деревнях, где не так много уличных камер.

Причем неизвестные убивают разных животных: рабочих лошадей, скаковых коней, питомцев сельскохозяйственных школ. Владелец убитого в Нанте скакуна, тело которого нашли в феврале, отметил, что животное было сильным и не подпускало к себе чужих, чтобы его удержать, потребовалось бы сразу несколько человек.

Число нападений участилось к концу лета, только с начала августа было убито пять животных. Они не относятся к конкретному региону и происходили во всех регионах Франции.