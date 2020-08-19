Военный мятеж в Мали: ЕС, Африканский Союз и США требуют освободить арестованного президента

США, Европейский Союз и Африканский Союз, объединяющий 55 государств, потребовали от военных мятежников освободить захваченных ранее президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе.

Об этом сообщает AFP.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель призвал военных, которые 18 августа осуществили переворот, немедленно освободить не только первых лиц государства, но и всех задержанных.

Накануне в ЕС заявили, что не признают никаких конституционных изменений в Мали.

"Попытка военных захватить власть не может быть реакцией на глубокий социально-политический кризис, который мы видим в Мали", — заявил верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель.

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С аналогичным заявлением выступил Африканский Союз.

Позицию США озвучил госсекретарь Майкл Помпео.

"Необходимо обеспечить свободу задержанных лидеров", – сказал он.

Между тем, президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта после задержания военными подал в отставку.

"Я не хочу, чтобы проливалась кровь, чтобы сохранить мою власть", – заявил он в телеобращении.

Кроме того, он распустил правительство и парламент.

Напомним, 18 августа, в западноафриканской стране Мали военные подняли мятеж против действующего президента Ибрагима Бубакара Кейта.

Протесты в Мали проходят с июня 2020 года, участники которых требуют отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта из-за его неспособности восстановить безопасность в стране и побороть коррупцию. По данным ООН и правозащитников, которые за время этих протестов погибли не меньше 14 человек.