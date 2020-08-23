Работа мечты. 5 вакансий, которые выглядят заманчиво

1 Дегустатор шоколада

В феврале прошлого года кондитерская компания Cadbury искала дегустаторов шоколада, готовых пару раз в неделю пробовать сладости и записывать свои впечатления. Во время стажировки обещали платить $100 за восемь часов работы в неделю, а потом заключить долгосрочный контракт. По разным данным, опытные дегустаторы получают от $30 тыс. до $60 тыс. в год.

2 Хранитель острова

Год назад владельцы небольшого острова в тихоокеанском заливе Сан-Пабло у побережья Сан-Франциско искали семейную пару, которая согласна за $130 тыс. в год присматривать за маяком и небольшой гостиницей, куда четыре раза в неделю приезжают постояльцы. В обязанности входила уборка номеров, доставка на катере туристов с Большой земли на остров и обратно, ведение бухгалтерии. Кроме того, на острове не было интернета и мобильной связи.

3 Дайвер за мячами для гольфа

Форест Ротчайлд — самый известный ныряльщик за мячами для гольфа, который зарабатывает в год до $100 тыс. За один сезон он достаёт до 10 тыс. мячей и продаёт их гольфклубам по 7–12 центов за штуку. Товар приходится искать почти на ощупь, так как качество воды обычно плохое. Зато клубы с удовольствием оплачивают услуги дайверов. Для них это дешевле, чем покупать новые мячи.

4 Послы купидона

14 февраля 2020 года британский ювелирный бренд Robbins Brothers опубликовал вакансию для влюблённых, которые согласятся за год найти 20 самых красивых мест в Европе, где можно максимально романтично сделать предложение руки и сердца, и расскажут о них в соцсетях. На эту работу «послам» выделили $10 тыс. и почасовую оплату по законам страны, откуда они родом. График поездок влюблённые могут составлять по собственному усмотрению.

5 Тестировщик видеоигр

Вам платят до $50 тыс. в год за то, что вы дни напролёт играете в видеоигры. IT-образования для этой работы не требуется. Пару успешных каток (сленговое слово геймеров, означающее игру) в резюме — и вы потенциальный кандидат на эту вакансию.