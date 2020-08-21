Американец спас свой дом от пожара, потушив огонь пивом

Житель Калифорнии Чэд Литтл спас свой дом и магазин от пожара, потушив огонь пивом, когда у него закончилась вода. Об этом пишет WFTV.

Когда лесной пожар подобрался к собственности американца в городе Вакавиль, он попытался включить водяные насосы, но они не работали, поскольку не было электричества.

Огонь уже полностью уничтожил автомобили американца, когда тот понял, что дело принимает серьезный оборот и надо попытаться спасти хотя бы дом и магазин.

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"У меня была одна бочка с небольшим количеством воды, и я попытался использовать ее, но это не сработало", – сказал Литтл местному телевидению.

Тогда он решил пустить в ход немалый запас банок с пивом Bud Light. Американец начал вскрывать банки гвоздем и выливать пенный напиток на огонь. В результате ему удалось справиться с пожаром и спасти магазин и дом еще до прибытия пожарных.

"Все мои друзья дразнят меня, что я будто бы пью пиво как воду. Я им отвечаю: "Эй, пиво спасло мой бизнес", – сказал Литтл местному телевидению.

Напомним, в России смогли ликвидировать пожар на нефтяной скважине, сделав несколько выстрелов из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".